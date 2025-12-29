Quintana destaca que Extremadura ha recibido un 39% más de recursos del Gobierno en los últimos siete años

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ofrece una rueda de prensa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BADAJOZ, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha puesto en valor que la región ha recibido un 39 por ciento más de recursos del Estado en los últimos siete años, de 2019 a 2025, que los siete años del gobierno del PP (2012-2018), lo que supone 7.356 millones de euros adicionales.

A ello se suma la propuesta de condonación de 1.718 millones de euros de deuda autonómica, que permitiría reducir la deuda de la región en un 32 por ciento respecto a 2023, liberando, con ello, recursos para políticas sociales.

"Si tengo que destinar menos dinero a pagar deuda, pues tengo más dinero para dedicárselo a las personas", ha señalado el delegado del Gobierno.

Quintana ha realizado estas declaraciones este lunes, en Badajoz, en la presentación del informe de rendición de cuentas 'Cumpliendo', donde ha incidido en que, durante la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la apuesta por el escudo social ha sido una "prioridad".

Actualmente, 88.670 personas en Extremadura son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital y 88.083 hogares reciben el bono social eléctrico, además, en 2024 el Ministerio de Derechos Sociales ha destinado a la comunidad 106 millones de euros para dependencia.

Asimismo, la pensión media de jubilación en Extremadura ha aumentado 365 euros mensuales, pasando de 913 euros en 2018 a 1.278 euros en la actualidad y ha expuesto que, de haber continuado las políticas del PP, la pensión sería hoy de apenas 932 euros.

La política laboral del Gobierno ha tenido un efecto "claramente positivo" en Extremadura, ha señalado Quintana, quien ha subrayado que la tasa de paro ha descendido del 21 por ciento al 13 por ciento desde 2018, mientras que la afiliación a la Seguridad Social alcanza los 420.737 afiliados, casi 28.000 más que hace siete años.

De igual forma, ha incidido en que los contratos indefinidos se han multiplicado, alcanzando los 117.181, lo que supone un incremento del 364 por ciento respecto a 2019.

Para 2025, el Gobierno ha destinado importantes recursos a la protección por desempleo (583,5 millones de euros), políticas activas de empleo (121,2 millones), el Plan Integral de Empleo de Extremadura (15 millones) y subsidios agrarios (53,1 millones).

