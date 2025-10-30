Quintana incide en la importancia de denunciar las sustracciones en el campo: "los robos que no se denuncian no existen"

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha incidido en la importancia de denunciar ante la Policía o Guardia Civil las sustracciones que se puedan producir en el campo, ya que "los robos que no se denuncian no existen".

Quintana ha realizado estas declaraciones tras participar en Almendralejo (Badajoz) en una reunión sobre medidas de seguridad en la campaña de la aceituna, que, hasta el momento, es "muy positiva" porque ha disminuido el número de robos.

También ha valorado el delegado del Gobierno el trabajo conjunto de las administraciones y el nuevo decreto para la trazabilidad de las aceitunas, con el que se ha pasado de contar con más de 133 puestos a 44. "Recientemente se han cerrado dos de ellos, es decir, que se está actuando", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que el "inconveniente" cuando se roba una aceituna es cuál será su destino.

"Los puestos es donde tenemos que hacer una especial incidencia. Así que eso está todo mucho más regulado, se está trabajando. Por parte de la Guardia Civil se han establecido nuevos sistemas, está colaborando la Guardia Nacional Republicana, puesto que el producto tanto puede ir a Portugal o venir aquí, o incluso de otras comunidades, se está actuando con helicópteros, con drones de la Guardia Civil o incluso con la unidad de caballería", ha dicho.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha recalcado la importancia de denunciar cuando se produzca algún robo, ya que los que "no se denuncian no existen".

"Los robos exclusivamente existen los que se denuncian y así me voy con la satisfacción de que los agricultores lo han entendido. Por lo tanto, creo que vamos a actuar y vamos a seguir actuando y, bueno, esperamos que la campaña vaya bien, que es lo que corresponde, y que estas aguas vengan muy bien y que vayamos haciendo cada uno nuestro trabajo", ha dicho.

(Más información en Europa Press)