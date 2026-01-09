Quintana intentará "por todos los medios" que el PSOE extremeño llegue al Congreso Regional con una candidatura única

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, durante una comparecencia en la sede del partido. - PSOE DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que va a intentar "por todos los medios que haya un solo candidato o candidata" de cara al futuro congreso regional extraordinario de la formación.

Asimismo, ha abogado por celebrar el cónclave del que saldrá la nueva dirección del partido una vez constituido el gobierno regional, tras lo que plantearán el proceso para la celebración del congreso.

Cabe recordar que Quintana preside dicha gestora tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general tras los resultados en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

Preguntado sobre las posibles candidaturas a la secretaría general del PSOE extremeño ha señalado que "ahora mismo no hay ninguna y no debe haberlas", así como que, como presidente de la gestora, su primera intervención iba encaminada, después de los resultados obtenidos por el partido en las pasadas elecciones del 21 de diciembre, "a tratar de calmar las aguas, a dar sosiego, a tranquilizarnos, a volvernos a reactivar".

"Esta región necesita al Partido Socialista", que "es clave para el desarrollo de la región", ha destacado, junto con que "en principio" en la formación tienen que calmarse y "ver las cosas que hay por dentro", en relación a lo cual están teniendo reuniones con las ejecutivas provinciales de Cáceres y de Badajoz, con Juventudes Socialistas, con la Mesa de la Asamblea o con los nuevos diputados, de modo que tienen "un trabajo ingente" que están llevando a cabo y este sábado harán lo propio igualmente con los diputados nacionales y senadores.

