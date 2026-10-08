Ramírez destaca las 618 viviendas promovidas y construidas por la Junta frente a 22 en la última legislatura socialista

El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Francisco Ramírez, comparece en el pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Francisco Ramírez, ha recalcado la política de vivienda puesta en marcha por la Junta y ha destacado las 618 viviendas promovidas y construidas en los últimos tres años de gobierno, frente a las 22 de la última legislatura socialista.

También ha expuesto el Plan de Vivienda 2026-2030, que está dotado con más de 950 millones de euros y pone el foco donde allá "más falta hace", junto a que estas acciones deben venir acompañadas en esta legislatura de una nueva ley de vivienda de Extremadura y de un marco nuevo para la vivienda protegida, porque la seguridad jurídica es "muy, muy importante".

"Hoy los extremeños sí que pueden comparar dos modelos, pero dos modelos con resultados, no de palabra, no de anuncios, con resultados. Un modelo, el que impulsa el gobierno de María Guardiola del Partido Popular con 618 viviendas promovidas y construidas, el modelo del Partido Socialista, 22 viviendas construidas. Es el modelo de los hechos frente al modelo de los anuncios", ha remarcado el consejero.

Ramírez ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia a petición propia en el pleno de la Asamblea de Extremadura para informar sobre la política de vivienda del Ejecutivo regional puesta en marcha, ha dicho, para atajar las políticas "nefastas" que llevó a cabo en esta comunidad autónoma el anterior gobierno socialista.

En el turno de los grupos, el diputado del PP Miguel Ángel Nieto ha valorado el nuevo Plan de Vivienda, que constituye la "mayor apuesta" realizada en Extremadura, con más de 951 millones de euros y estructurado en cuatro ejes estratégicos.

Sobre el mismo, ha dicho que está construido "desde el consenso" y diseñado para resolver "problemas reales", ya que incluye medidas para facilitar el acceso a la vivienda, para la rehabilitación, para regeneración urbana, ayudas al alquiler o a la compra o programas de avales para la primera vivienda.

Por su parte, el diputado del PSOE Juan Ramón Ferreira ha ofrecido la disposición de su grupo si Ramírez quiere llevar a buen término el Plan de Vivienda.

"Solo va a encontrar en nosotros fiscalización constructiva de sus políticas, créame, y propuestas, muchas propuestas en materia de vivienda", ha subrayado, además de añadir que los socialistas solicitarán que la Junta registre el Plan de Vivienda y deje a la oposición "hacer su trabajo".

El diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha agradecido al consejero haber dejado clara cuál es la política del gobierno de Vox y PP consistente en hacer viviendas sociales y de protección pública que puedan comprarse y alquilarse.

Así, Bravo Arrobas ha señalado que Vox quiere una Extremadura "de presente", "de futuro" y de "actividad" en la que se vean "grúas y nuevas viviendas", algo que se hace, ha dicho, "garantizando un techo y no unas tiendas de campaña". "Esas son las viviendas que prometen el PSOE y la tribu con la que está gobernando España", ha espetado.

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto Hortet ha subrayado que la vivienda es "un derecho" y no deber ser tratada únicamente como un "bien de inversión", además de insistir en que la Junta tiene competencias exclusivas en materia de vivienda.

Así ha dicho que si, Extremadura tiene un problema de vivienda, la Junta tiene la responsabilidad de actuar, ya que limitarse a esperar que el mercado ajuste los precios no está resolviendo la situación.

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