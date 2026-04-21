Raphael, La Flamenca, Pablo López, Vanesa Martín y Rosario actuarán en septiembre en el festival 'Monumental Cáceres'

Autoridades y organizadores del festival 'Monumental Cáceres', que se celebrará en septiembre - EUROPA PRESS

CÁCERES, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Raphael, La Flamenca, Pablo López, Vanesa Martín y Rosario Flores conforman el cartel del festival 'Monumental Cáceres', que se ha organizado en el mes de septiembre para conmemorar los 40 años del nombramiento de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Las cuatro primeras citas serán en la plaza de toros Era de los Mártires, mientras que el concierto de Rosario Flores se celebrará de forma gratuita en la Plaza Mayor.

El primer concierto será el viernes 4 de septiembre con Rafael, que regresa a los escenarios este año 2026 con su espectáculo 'Rafaelísimo' en un viaje emocional de toda su trayectoria. El jueves 17 de septiembre, la propuesta musical llegará de la mano de La Flamenca, una apuesta por el flamenco fusión que mezcla el flamenco contemporáneo con los éxitos musicales del momento y la aportación de un dj sobre el escenario.

"Es una propuesta pensada para públicos amplios, desde aficionados al flamenco a nuevos públicos jóvenes que buscan esa música, ese baile y sobre todo que buscan el buen ambiente", ha dicho el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha presentado este martes el calendario de conciertos junto a los promotores, Fran Chávez, de Ágora Espectáculos, y Antonio Merino, de Javenex.

El día siguiente, el viernes 18 de septiembre, será el turno de Pablo López, que ha sorprendido a sus fans con el anuncio de su nueva gira 'El niño del espacio', con la que recalará en el coso taurino cacereño. López está recorriendo los mejores escenarios del país con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y nuevas obras de su esperado álbum.

El sábado 19 de septiembre se subirá al escenario una de las voces más icónicas de la música actual y del panorama nacional como es Vanesa Martín y su gira 'Casa mía' con la que está recorriendo grandes ciudades de todo el mundo. Este festival se cerrará el sábado, 26 de septiembre, con Rosario Flores y su gira 'Universo de ley', un espectáculo que resume sus más de tres décadas de carrera musical y en la que va a interpretar todos sus grandes éxitos. En este caso va a ser con entrada gratuita en la Plaza Mayor.

Para los conciertos en la plaza de toros las entradas se podrán adquirir en la página web zonaentradas.com para los conciertos de Raphael, Pablo López y Vanesa Martín, al precio de entre 35 y 45 euros más gastos de gestión. En el caso del espectáculo La Flamenca se pueden comprar en la web del promotor que es la empresa Javenex. Se pondrán unas 3.500 entradas a la venta a partir de esta misma tarde.

"Con este festival y estos artistas, artistas como han podido comprobar de primer nivel, arrancaremos el curso 2026-2027 demostrando qué es para este equipo de Gobierno apostar por la buena música y qué es apostar por la cultura de calidad", ha dicho el regidor cacereño, que ha apuntado que este festival también aporta su grano de arena a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Para el festival 'Monumental Cáceres' el consistorio cacereño aporta unos 150.000 euros a través de las Concejalías de Festejos y Cultura en ayuda a la organización por parte de las dos empresa promotoras --Ágora y Javenex--, y la idea es, si el público responde con su asistencia, que esta cita musical al final del verano tenga continuidad en la ciudad.

"Nuestra apuesta es poner a Cáceres en el panorama nacional e internacional de grandes artistas y, desde luego, si tiene el respaldo mayoritario de la sociedad y tiene el respaldo del público nosotros vamos a seguir apostando por este tipo de eventos", ha dicho Mateos al ser preguntado por si este festival era puntual por la celebración de los 40 años de Patrimonio de la Humanidad o podría tener continuidad en la agenda local.

En este sentido, ha recordado que en esta legislatura se ha apostado por "situar a Cáceres en la primera división en cuanto a conciertos se refiere", y en diferentes espacios como el pabellón Multiusos, que acogió el concierto de Ana Mena; la propia plaza de toros, con el concierto de Rozalén, o el recinto ferial donde 18.000 personas fueron a ver a Fito hace quince días, o donde actuarán Sanguijuelas del Guadiana el 2 de mayo, en el marco de festival Extremúsika.

Para seguir sumando nombres, el ayuntamiento cacereño ha querido que la música tenga un protagonismo especial en la celebración del 40 aniversario del reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad, y de ahí también el nombre de 'Monumental Cáceres', que apela al patrimonio arquitectónico y artístico de la ciudad. "Nos espera un mes de septiembre impresionante", ha sentenciado el alcalde.