Representantes de instituciones extremeñas guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo

Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 11 marzo 2026 10:52
   MÉRIDA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Representantes de instituciones extremeñas han participado este miércoles en un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo a las puertas de la Presencia de la Junta de Extremadura.

   Entre ellos se encontraban la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola; el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, y representantes del Grupo Parlamentario Socialista, como su presidente, José María Vergeles, y su portavoz, Piedad Álvarez.

   También se ha sumado buena parte de los miembros del Consejo de Gobierno en funciones, así como trabajadores y otros miembros del Ejecutivo regional.

   La Junta de Extremadura ha convocado este minuto de silencio en conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en el vigesimosegundo aniversario de los atentados del 11M en Madrid.

