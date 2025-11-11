Rescatado en Plasencia un hombre de 83 años que salió a pasear y se desorientó al caer la noche

PLASENCA (CÁCERES), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional de Plasencia han localizado y rescatado a un hombre de 83 años que salió a pasear por las afueras de la localidad y al caer la noche se desorientó.

Los hechos ocurrieron este pasado lunes, cuando el hombre de 83 años salió a pasear y "y al caer la noche, mientras intentaba regresar por sus propios pasos, perdió la orientación cayendo en una zanja y quedándose sin batería en el móvil" por lo que no pudo contactar con sus familiares ni pedir ayuda.

Los familiares alertaron de su desaparición a la Policía Nacional sobre las 22,30 horas, cuando se puso en marcha un dispositivo de búsqueda urgente.

Tras mantener dicha búsqueda durante toda la noche, sobre las 08,30 horas de este martes, el hombre ha sido localizado, sano y salvo por agentes de la Policía Nacional, en una zona "de muy difícil acceso" que impedía que los servicios médicos pudieran llegar directamente hasta él, por lo que fueron los agentes los que finalmente lograron acceder al lugar y sacarlo de la zanja en la que había caído.

El varón, en el momento del rescate, se encontraba en buen estado de salud, y una vez se logró llevarlo hasta los servicios médicos, para una primera valoración, fue trasladado al hospital para un examen más exhaustivo y seguimiento.

En el operativo de búsqueda han participado agentes de la Policía Local de Plasencia y de la Guardia Civil.