La reserva hídrica baja esta semana al 86,1% en el Guadiana y al 82,8% en el Tajo

Gráfico de la reserva hídrica en España - MITECO

MADRID/MÉRIDA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica en los embalses del Guadiana se sitúa esta semana al 86,1 por ciento de su capacidad (con 8.209 hectómetros cúbicos acumulados), y en el Tajo al 82,8 por ciento (con 9.149 hectómetros cúbicos embalsados), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press. .

Esta cifra supone un ligero descenso en el caso de la cuenca del Tajo, cuya reserva hace siete días se establecía en el 83 por ciento de su capacidad total (con 9.180 hectómetros cúbicos).

El descenso en el caso de la cuenca del Guadiana es algo mayor, ya que según los datos de la semana anterior almacenaba entonces 8.550 hectómetros cúbicos y su reserva hídrica se situaba en el 89,6 por ciento.

Mientras, en el conjunto nacional, la reserva hídrica española se sitúa esta semana al 83 por ciento, con 46.229 hectómetros cúbicos, tras ganar 265 hm3 en una semana, es decir, el 0,5 por ciento de su capacidad total.

Desde el inicio del tren de borrascas a finales de diciembre del 2025, los embalses han recogido 14.683 hectómetros cúbicos en el país, lo que les ha permitido ganar 26,7 puntos. Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterranea.

En concreto, la máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, donde se han recogido 81,9 litros por metro cuadrado (l/m2). Por zonas, la vertiente atlántica está al 85 por ciento con 36.053 hectómetros cúbicos, mientras que la mediterránea se encuentra al 76,5 por ciento con 10.441 hectómetros cúbicos.

En total, ocho cuencas están por encima del 90 por ciento. En concreto, las Cuencas internas del País Vasco (95,2 por ciento), Galicia Costa (94,2 por ciento), Cantábrico Oriental (93,2 por ciento), Tinto, Odiel y Piedras (92,6 por ciento), Cuencas internas de Cataluña (92,2 por ciento), Cantábrico Occidental (92 por ciento), Guadalete-Barbate (91,8 por ciento), y Miño-Sil (91 por ciento).

Todas menos el Segura se encuentran por encima del 50 por ciento. En concreto, Guadiana (86,1 por ciento), Duero (85 por ciento), Ebro (84,6 por ciento), Tajo (82,8 por ciento), Guadalquivir (81,8 por ciento), Cuenca Mediterránea Andaluza (73,4 por ciento) y Júcar (63,7 por ciento). De hecho, el Segura, que tradicionalmente almacena poca agua, se encuentra al 47,2 por ciento.