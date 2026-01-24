El Rey Felipe VI preside una jura de bandera multitudinaria en el Cefot de Cáceres

Felipe VI pasa revista en el Centro de Formación de Tropa de Cáceres donde ha presidido este sábado la jura de bandera de 1.378 soldados - JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS

CÁCERES, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha presidido este sábado, 24 de enero, la jura de bandera en las instalaciones del Centro de Formación de Tropa (Cefot nº 1) de Cáceres, con la asistencia de unas 9.000 personas, entre autoridades civiles, mandos militares y familiares de los 1.378 alumnos, de los que 192 son mujeres, que han concluido la primera fase de su formación militar que iniciaron el pasado mes de noviembre en el Acuartelamiento Santa Ana de la capital cacereña.

Entre las autoridades que le han acompañado en la tribuna se encontraban el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, entre otras autoridades civiles, militares y religiosas.

El acto ha tenido lugar en la gran explanada del centro militar cacereño bajo un cielo amenazando lluvia y una mañana fría que no ha impedido el solemne desfile de los soldados, que han pasado uno a uno frente a la bandera antes de continuar hasta el mes de abril con su formación militar específica y de especialidad fundamental y poder convertirse así en soldados profesionales. Después tomarán rumbo a su destino, el cual ya conocen en el momento que entran en el Cefot, centro que en mayo recibirá a nuevos alumnos.

Esta es la primera visita de Felipe VI a la provincia de Cáceres este año después de las dos que cursó en 2025 cuando en mayo estuvo en Guadalupe, como parte de las actividades por el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey, y en agosto cuando los reyes visitaron los municipios afectados por los incendios en el norte de la provincia.

También es la primera vez que Felipe VI asiste a una jura de bandera en Cáceres cuando se van a cumplir 30 años de la última visita de la Corona española a este acto militar en la capital cacereña. Y es que el rey emérito, Juan Carlos I, estuvo*en las instalaciones del Cefot cacereño en julio de 1996. Un año antes, en 1995, Felipe de Borbón también había visitado este centro de formación militar cuando era príncipe de Asturias.

Los soldados han desfilado incorporándose a la explanada frente a las cuatro banderas dispuestas para el acto, por las que han pasado posteriormente uno a uno para besarla en señal de juramento de lealtad a los valores que representa. Entre los soldados estaba el primero de la promoción de la formación general de este segundo ciclo del Cefot cacereño. Se trata del vasco Jannai Castro Morán que ha conseguido la mejor nota de este segundo ciclo de alumnos que llegó el año pasado al centro militar.

Antes de eso, el Rey ha pasado revista a la tropa y ha saludado a las autoridades bajo vítores del público de 'Viva el Rey' y 'Viva España'. Después han jurado la bandera, en pase de a uno y a tres;que ha dado paso al discurso del coronel jefe del Cefot, Álvaro Kromer, ha pronunciado unas palabras en las que ha agradecido al Rey el "enorme honor" que ha brindado con su presencia, que supone un parangón que "no olvidaremos jamás".

Kromer ha señalado que "no hay profesión más solidaria que la de la armas, garantía de la paz, y sacrificio de unos pocos", y ha señalado que la bandera que han jurado representa la "independencia de la nación", una soberanía que se consigue "cuando los españoles toman sus propias decisiones y no tienen que rendir cuentas a ningún Estado".

LA DEFENSA NACIONAL

"La defensa nacional debe ser preocupación de toda la sociedad", ha dicho el coronel jefe, quien ha conminado a los soldados a "actuar siempre pensando en los mejor para España" y a mantenerse leales al Rey y a sus jefes. "Sentiros muy orgullosos de ser soldados", ha subrayado.

También se ha dirigido a las familias de los soldados, que han llenado las gradas y a las que les ha dicho que sus hijos representan "lo mejor de la juventud" del país, gracias a los valores que han recibido en sus casas y que han sido pulidos en el centro de formación.

La intervención de Kromer ha terminado con un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y los vivas a España, el Rey y el Ejercito. Después se ha realizado el homenaje a los caídos con la interpretación por los soldados de la canción 'La muerte no es el final' --uno de los momentos más emotivos de la mañana-- se ha interpretado el himno nacional, se ha recitado el decálogo del soldado, se han retirado las banderas y se ha concluido con el desfile final.

Después, Felipe VI ha asistido a un vino de honor con las autoridades, personal del centro y algunos familiares de los soldados, para dar por concluida esta visita del monarca al Centro de Formación de Tropa (Cefot nº 1) de Cáceres.