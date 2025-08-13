El Rey traslada a Guardiola su "solidaridad" con los vecinos afectados por los incendios en Extremadura

Archivo - El Rey Felipe VI posa junto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el Palacio de la Zarzuela - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha trasladado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, su "solidaridad" con los vecinos afectados por los incendios en la región.

Guardiola ha informado a través de sus redes sociales de que ha recibido una llamada del monarca, quien le ha transmitido que sigue "con preocupación" la evolución de los incendios.

"Me traslada su solidaridad con todos los vecinos afectados y su agradecimiento y apoyo al Plan Infoex y a todos los efectivos desplegados. Estamos orgullosos de la respuesta ejemplar que estáis dando. Gracias a todos los intervinientes. Gracias, Majestad", ha manifestado la presidenta extremeña en un mensaje recogido por Europa Press.