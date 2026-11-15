La riojana María Oliván gana el Festival de la Canción de Extremadura 2026, a 14 de noviembre de 2026 en Jerez de los Caballeros (Badajoz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Marcos Pérez y Ainara Romero consiguen el segundo y tercer premio, respectivamente

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 15 (EUROPA PRESS)

Marina Oliván, procedente de la Rioja, ha ganado el XXIII Festival de la Canción de Extremadura con su interpretación del tema 'Miedo', tras obtener la máxima puntuación del jurado.

Oliván se ha hecho así merecedora del primer premio del festival, el 'Micrófono de Oro', dotado con 1.000 euros, que recibió de manos de la ganadora de la pasada edición, Blanca Miralles, en una gala final celebrada este pasado sábado en Jerez de los Caballeros.

El segundo premio, el 'Micrófono de Plata', con 600 euros, ha sido para Marcos Pérez, de Jerez de la Frontera, por su interpretación del conocido tema 'Only You'. Por su parte, Ainara Romero, de Valverde del Camino (Huelva) ha conseguido el tercer premio, Micrófono de Bronce, dotado con 300 euros, con su canción propia 'Mil disculpas'. La directora del Instituto de la Juventud de Extremadura, María José Tovar, y el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, hicieron, respectivamente, de ambos galardones.

La gala celebrada en el Cine Teatro Balboa ofreció una noche de música en directo en la que los artistas finalistas desplegaron sobre el escenario sus diferentes estilos, voces y propuestas musicales. Según ha señalado el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en un comunicado, la diversidad de interpretaciones puso de manifiesto "el alto nivel y el talento artístico" de los participantes.

Además, el público siguió "con entusiasmo" cada una de las actuaciones, convirtiéndose en parte esencial de una velada marcada por la emoción y los aplausos. Junto a las actuaciones de los artistas finalistas, la cita contó con las actuaciones del Ballet Step Dance Studio, Blanca Miralles y el artista extremeño Shuli, como invitados especiales.

Más allá de los premios, el Festival de la Canción ha vuelto a cumplir con uno de sus principales objetivos: ofrecer un espacio de promoción y proyección del talento musical en Extremadura, brindando a jóvenes y artistas, de la región y otros puntos del país, la oportunidad de mostrar sus capacidades ante el público y profesionales del mundo de la música.

El consistorio ha destacado el "excelente trabajo" de la Asociación Cultural y Juvenil 'La Trouppe', al frente de la organización del festival, a lo que se une el patrocinio del Instituto de la Juventud de Extremadura, la financiación del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y la Diputación de Badajoz y el respaldo de Canal Extremadura, que emitió la gala a través de su plataforma EX Play.