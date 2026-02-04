Los ríos Tiétar en Losar de la Vera y el Alagón en Coria están en aviso rojo por riesgo de inundación

Presa de Rosarito - CHT

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado el aviso rojo por riesgo de inundación ante el nivel de los cauces en las estaciones de aforo del río Tiétar en Losar/Valverde de la Vera y en el Alagón en Coria, en la provincia de Cáceres.

Estos avisos, que se han activado asimismo en dos estaciones de Madrid y una de Guadalajara, se refiere a situaciones hidrológicas "muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes", por lo que resulta recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos. Asimismo, en Cáceres hay otras cinco estaciones en nivel naranja y seis amarillo.

De acuerdo con la información facilitada por la CHT, en estos momentos se encuentran desembalsando caudales "significativos" diez presas de la cuenca en la provincia de Cáceres.

Se trata de las presas de Rosarito, Valdeobispo, Jerte, Borbollón, Árrago, Rivera de Gata y Villar de Plasencia, todas ellas gestionadas por la CHG, además de Guadiloba, Alcántara y Cedillo, en este caso, gestionadas por concesionarias.