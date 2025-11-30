Rodrigo Alonso (Vox) dice que Guardiola debe dar "muchas explicaciones" de por qué "está a favor" del Pacto Verde

Visita del portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, junto al candidato de este partido a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, a una explotación en Tejeda de Tiétar - VOX

TEJEDA DE TIÉTAR (CÁCERES), 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha señalado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, tiene que dar "muchas explicaciones" de por qué "está a favor del Pacto Verde Europeo y en contra de los ganaderos y del sector primario".

"La señora Guardiola ha decidido convocar elecciones en Extremadura por no posicionarse en contra del Pacto Verde Europeo. La señora Guardiola tiene que dar muchas explicaciones al sector primario, al sector ganadero, de por qué está a favor del Pacto Verde Europeo y en contra de los ganaderos y del sector primario", ha asegurado.

Alonso ha realizado estas declaraciones con motivo de una visita este domingo junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, a una explotación ganadera de Tejeda de Tiétar (Cáceres), en las que ha manifestado que su formación quiere que se derogue el Pacto Verde Europeo.

Algo que mantiene "en Extremadura, en Madrid, en Bruselas y donde haga falta y contra quien haga falta", por lo que ha asegurado que será Guardiola, en estos comicios, la que tendrá que dar "muchas explicaciones de por qué se abraza al Pacto Verde Europeo que viene de Bruselas y abandona el campo".

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, ha criticado que Guardiola y el PP tienen "absolutamente abandonado" el campo extremeño y, concretamente, ha dicho, la ganadería.

Asimismo, ha condenado que María Guardiola "tiene enterrados en papeles" a los ganaderos, quienes "tienen que estar más en las oficinas que con sus vacas en el campo", además de rechazar su "nefasta política de gestión sanitaria".

"Una señora Guardiola que no ayuda al campo, que no da ningún tipo de subvención cuando se necesita a los ganaderos en cosas tan importantes para ellos, en enfermedades tan importantes para ellos como la enfermedad hemorrágica, como la lengua azul o como la tuberculosis", ha asegurado.

Por ello, ha reprochado que tanto Guardiola como el PP tienen en Extremadura "absolutamente machacado el campo y, concretamente, al sector ganadero".