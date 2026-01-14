Rodríguez Osuna descarta presentarse para liderar el PSOE de Extremadura en el próximo Congreso Regional del partido

Archivo - El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en una rueda de prensa en la sede regional del partido. - PSOE DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha descartado presentar su candidatura para la Secretaría General del PSOE de Extremadura en el próximo Congreso Regional que deberá elegir a la nueva dirección del partido tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como consecuencia de los resultados de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

"No voy a optar a ser secretario general del PSOE de Extremadura. Ya me lo pidieron algunos compañeros anteriormente, mucho antes de que Miguel Ángel diera ese paso y dije que no, y ahora tampoco lo voy a dar", ha remarcado en declaraciones en Cadena COPE, recogidas por Europa Press.

Unas palabras en las que, asimismo, quien fuera además el portavoz de campaña del propio Miguel Ángel Gallardo, confirma su intención de repetir como candidato nuevamente a la alcaldía de Mérida, con el objetivo continuar como primer edil por cuarto mandato consecutivo, ya que ostenta el bastón de mando de la capital autonómica desde 2015.

"Mi único interés es con Mérida y por tanto no voy a ser candidato a la secretaria general del PSOE", ha indicado Rodríguez Osuna, quien subraya que si su partido así lo quiere y lo refrenda cuando se abra el "procedimiento oportuno" le gustaría ser "otra vez candidato a la alcaldía de la ciudad de Mérida".

CANDIDATURA DE CONSENSO

Sobre el futuro del partido a nivel autonómico, ha estimado que será apróximadamente en el mes de mayo cuando se celebrará el citado Congreso Regional del que saldrá la nueva dirección y el secretario general del partido, ya que se convocará una vez que quede constituido el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura resultante de los comicios de diciembre.

Un nuevo liderazgo para los socialistas extremeños que trabajará en primer término en las elecciones municipales de 2027 y posteriormente en "armar" una "oposición constructiva para recuperar el gobierno (de la Junta) en el 2030".

Al respecto, aboga por la presentación de una candidatura de consenso que determine la persona, mujer o hombre, ha dicho, que pueda dirigir el partido a partir de mayo, porque el objetivo, ha insistido, es la "preparación" de todos los ayuntamientos donde gobierna el PSOE y aquellos donde está en la oposición para preparar "fuertes candidaturas municipales".

El primer edil emeritense no ha querido ofrecer nombres de personas que puedan liderar el partido a partir de mayo. Además, añade, "si pensara en alguien no lo acertaría, porque es un momento en el que hay que hacer mucha reflexión política al respecto, donde hay que ser todos muy generosos". "Hay que ser prudentes", ha insistido.

En todo caso, cree que este cometido debe recaer en las dos ejecutivas provinciales, de Badajoz y Cáceres, que son los máximos órganos de representación de este partido, junto con la gestora y el grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura, las que "tomen esa batuta".

En este sentido, ha señalado que él, como secretario general del PSOE en Mérida, se pondrá a disposición del partido e irá donde le pidan que esté, como ha hecho en las pasadas elecciones, asegura, integrándose en las listas a la Asamblea por la provincia de Badajoz.

"Yo he ido en una candidatura a la Asamblea no porque tuviera un interés ni en una candidatura a la Asamblea, es que me pidieron que por favor formara parte de esa candidatura", ha señalado Rodríguez Osuna, a lo que añade que lo ha hecho "con el interés único de poder aportar algo al proyecto regional", si bien su "único objetivo ha sido, es y va a ser siempre, la ciudad de Mérida".