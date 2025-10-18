Roser Amills y Juan José Vélez ganan los Premios 'Ciudad de Badajoz' de Novela y Poesía

BADAJOZ, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Todo el mundo es sabio hasta que se sienta a escribir' de Roser Amills, natural de Mallorca, y el poemario 'Los cantos rotos' de Juan José Vélez, de Sanlúcar de Barrameda, han resultado ganadores de los premios 'Ciudad de Badajoz' 2025, convocados por el ayuntamiento de la capital pacense en las categorías de Novela, dotada con 18.000 euros en su 29º edición, y Poesía, con 9.000 euros en su 44º entrega.

Por su parte, Daniel Ramírez ha recibido el primer galardón del 22º Premio de Periodismo 'Francisco Rodríguez Arias', dotado con 4.000 euros, por el reportaje 'El asesinato de López de Lacalle y su paraguas rojo de la libertad contados por su hijo y sus amigos 25 años después', publicado en El Español; mientras que Orfeo Suárez se ha hecho con el segundo, dotado con 2.000 euros, por 'El campo de concentración de los que nunca pudieron subir al 47', publicado en El Mundo.

Asimismo, en el 19º Premio de Escultura la ganadora del único galardón de 9.500 euros ha sido Verónica Martínez por 'Unity Enzo', como también han sido distinguidos con el 18º Premio de Pintura, en el que se otorgan tres premios de 5.000, 4.000 y 3.000 euros, Araceli Parra por 'Pasión fúngica', Ana Pavón por 'Cortejo' y Almudena Lobera por 'Palette Ascii Paragraph #09'.

En el caso del premio de Fotografía en su 12º edición, el primer galardón, dotado con 5.000 euros, ha sido para Félix Méndez por 'Mirando el mar', mientras que el segundo, dotado con 2.500 euros, se lo ha llevado Abdelrhman Alkahlout por 'Faith amid genocide'. El tercero, dotado con 1.500 euros, ha sido para Manuel Ponce por 'Que tortura'.

Patrocinado por la Diputación de Badajoz y con una dotación de 4.000 y 2.000 euros, el primer premio de Música en su 6º edición ha reconocido a Eduardo Nogueroles por 'Badajoz en la voz' y el segundo a Gaspar Genovés por 'Flamenqueando' entre las 13 partituras para banda presentadas cuya temática versaba sobre Porrina de Badajoz.

