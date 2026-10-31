Una ruta recorre este lunes el antiguo camino hacia el Monasterio de Tentudía

CALERA DE LEÓN (BADAJOZ), 31 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Tentudía ha organizado para este lunes, 2 de noviembre, una ruta senderista para conocer el entorno de la zona y algunos de sus lugares más destacados, como el Conjunto Pozo de nieve o el Monasterio de Tentudía.

La ruta recorrerá el antiguo camino de Tentudía y pasará por la Fuente de La Malena, el Humilladero, así como el Conjunto del Pozo de la Nieve y la Alberca de Tentudía, declarado Bienes de Interés Cultural (BIC). Además, la actividad contará con las explicaciones de varios expertos.

La salida será desde la Plaza de España de Calera de León, a las 09,30 horas. La ruta tiene un recorrido de 5 kilómetros (solo ida) y una dificultad media. Finalizará, en torno a las 14,00 horas, tras realizar una visita guiada al monasterio, según ha informado la Mancomunidad de Tentudía a través de sus redes sociales.