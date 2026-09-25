La salud mental, Lorca y la convivencia de los distintos centran la segunda jornada de Escribidores en Cáceres

La escritora extremeña Inma Rubiales y el periodista Fernando Alcalá en el festival Escribidores de Cáceres - FLEA

CÁCERES, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Literario de América y Europa, Escribidores, que se está celebrando en Cáceres ha vivido este jueves su segunda jornada con tres citas repartidas entre el Teatro Capitol y la Filmoteca de Extremadura, dentro de la programación que el certamen despliega hasta el sábado bajo el lema 'Pantallas y literatura'.

A las 18,00 horas, con la sala llena de público joven, la escritora extremeña Inma Rubiales ha conversado con el periodista Fernando Alcalá sobre la representación de la salud mental en la literatura juvenil, a raíz de la reedición de su primera novela, Un amigo gratis, escrita con 14 años y que acumula más de seis millones de lecturas en Wattpad.

Rubiales ha explicado que la novela nació de su propia experiencia de acoso escolar. "Sufrí bullying y la literatura fue mi refugio", ha contado la escritora almedralejense, subrayando la importancia de "romper el silencio y contar a las víctimas que al final eso termina".

La autora ha reflexionado también sobre el proceso de reescribir la obra ya adulta, en "un reencuentro y una reconciliación con la Inma de antes", y ha abordado temas como la autoestima, la imagen corporal o el suicidio, este último el más difícil de tratar. "Fue muy complicado hablar de esto último... sin romantizar nada", ha contado. Rubiales ha cerrado el encuentro reivindicando la escritura desde la empatía y no desde la norma, porque, según ha dicho, ella no genera normas, ni leyes, sino que ve personas y vivencias.

LA MEMORIA PRESTADA DE LORCA

Otra de las actividades programadas para la segunda jornada del certamen tuvo lugar en la Filmoteca de Extremadura, donde se proyectó La casa de Bernarda Alba (Mario Camús, 1987), a la que siguió, con la sala también llena, un diálogo entre el hispanista Ian Gibson y la actriz Ana Belén, conducido por Luis Alegre, y al que ha asistido el consejero de Cultura de la Junta de Extremadura, Laureano León.

Tanto Gibson como Ana Belén han recordado el momento en que Lorca entró en sus vidas. Ana Belén ha evocado un verano de juventud en el que descubrió un tomo de obras completas del poeta en casa de su madrina en Sevilla: "Lo leí descabaladamente, por donde abrieras, te quedabas prendido".

Gibson, por su parte, ha rememorado cómo encontró un ejemplar de Lorca en una librería de ocasión de Dublín con solo 18 años y unas semanas después se dio cuenta de que "había encontrado una imagen poética".

Preguntados por el carácter premonitorio de La casa de Bernarda Alba, Gibson ha definido a Lorca como un poeta "lunar" y "telúrico", mientras que Ana Belén ha interpretado la obra como un retrato del país: "Habla de la casa como país. Esta obra está llena de presentimientos", ha sentenciado.

HABLAR CON LOS DISTINTOS

La tercera cita de Escribidores en la jornada del jueves tuvo lugar de nuevo en el Teatro Capitol, donde se produjo un encuentro entre el cantautor Ramoncín y la periodista Lucía Méndez, en conversación con Juanma Lamet, sobre la polarización social y mediática.

Méndez ha señalado a las redes sociales como "un elemento disruptivo" que ha vuelto más virulento el debate público, al despersonalizar al interlocutor y ha denunciado la presión de los seguidores sobre los periodistas para que se posicionen. "Si no les das argumentos para tener su posición, eres del otro bando", ha lamentado.

Ramoncín, por su parte, ha apuntado directamente a los algoritmos como responsables de la crispación porque "el algoritmo no quiere la sensatez, el algoritmo es criminal", ha afirmado, reivindicando frente a ello la defensa del prestigio profesional frente a la cantidad de seguidores. Ambos han coincidido en que la política actual no es ajena a la sociedad que la vota.

"El algoritmo no hubiera querido a The Beatles", ha lamentado Ramoncín en una reflexión sobre cómo las redes condicionan hoy el pensamiento y la cultura.

JORNADA DEL VIERNES

Escribidores continú este viernes, 25 de septiembre, con tres nuevas citas. A las 12,00 horas, el Teatro Capitol acogerá 'Literatura y sociedad: el agotamiento, ese compañero de viaje', con Juan del Val y Nativel Preciado en diálogo con Edu Galán. A las 18,00 horas, en el mismo escenario, Iria G. Parente y Selene M. Pascual conversarán con Fernando Alcalá sobre enamorarse y romperse a los dieciséis dentro de "Escribir, el espejo del alma".

La jornada se cerrará a las 19,00 horas en la Filmoteca de Extremadura con una nueva entrega de 'La memoria prestada' dedicada a Ernest Hemingway, con la proyección de Al otro lado del río y entre los árboles (Paula Ortiz, 2022) y un diálogo posterior entre Imanol Uribe y Antonio Soler, conducido por Luis Alegre.

Las actividades de Escribidores 2026 son de acceso gratuito. El programa completo, con horarios, espacios y participantes, puede consultarse en la página web de escribidores.es.