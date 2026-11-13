San Martín de Trevejo, Premio Destino Rural de España 2027

VALLADOLID/MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha dado a conocer este viernes, en la Feria INTUR de Valladolid, el municipio ganador de la II edición del Premio Destino Rural de España 2027, que ha sido San Martín de Trevejo, en la provincia de Cáceres.

Una decisión alcanzada tras un proceso de valoración exhaustivo en el que el jurado ha determinado que la propuesta situada en el corazón del Valle del Xálima, en plena Sierra de Gata, sea la merecedora del galardón, destacando el "altísimo nivel" de las tres candidaturas finalistas que han concurrido a esta edición.

San Martín de Trevejo, que toma el relevo de Letur (Albacete), ha sido elegido ganador de la edición de este premio en 2027 gracias a la "excepcional conservación de su patrimonio vivo". Su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural y parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, "sobresale por elementos etnográficos únicos como su arquitectura tradicional de granito y entramado de madera con regatos de agua recorriendo las calles, sus bodegas tradicionales".

Asimismo, destaca "de manera muy especial", A Fala, la lengua de origen galaico-portugués (el mañegu) que se conserva viva en el valle como un "atractivo cultural diferencial de primer orden", ha declarado en la presentación Juan Carlos Tébar, vicepresidente de Asetur y director del Premio Destino Rural.

El acalde de San Martín de Trevejo, Ismael Frade, presente en el acto, ha agradecido el premio a ASETUR y ha declarado que prepararán a conciencia todas las actividades durante 2027 para remarcar la importancia de ser el Destino Rural de España.

Asetur, ha destacado la dificultad del fallo dado el "extraordinario nivel técnico e institucional" de los otros dos finalistas de esta edición, la Mancomunidad Espadán-Mijares (Castellón), una ejemplar candidatura conjunta que agrupa a quince pequeños municipios bajo una estrategia comarcal unificada, que destaca por integrar en una única agenda anual su oferta turística, cultural y festiva; y el Ayuntamiento de Cuéllar (Segovia), que presentó una "sólida" propuesta basada en la integración de su imponente castillo medieval, el mayor conjunto de arquitectura mudéjar de Castilla y León y su entorno natural del "Mar de Pinares".

La presentación oficial del Destino Rural 2027 se llevará a cabo en la próxima edición de FITUR, cuya convocatoria y detalles se anunciarán próximamente para consolidar a San Martín de Trevejo como el gran referente nacional del turismo rural para el año 2027.