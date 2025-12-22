Sánchez Cotrina espera que Gallardo esté "a la altura de la contundencia" del resultado para "resetear" el partido

El secretario general del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cortrina, ofrece declaraciones antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE. - JAVIER CINTAS - EUROPA PRESS

El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, y número 1 por esta provincia en las elecciones autonómicas de este domingo, Álvaro Sánchez Cotrina, ha señalado que espera que la decisión que adopte Miguel Ángel Gallardo esté "a la altura de la contundencia" de los resultados de las urnas con el objetivo de "resetear" el partido.

"El resultado ha sido malo y hay que dar una respuesta nueva a la gente", ha remarcado en declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar a la reunión del Comisión Ejecutiva Regional convocada de forma extraordinaria para este lunes.

Sánchez Cotrina ha señalado que las elecciones han dejado un resultado "muy contundente", en el que la ciudadanía les dijo a los socialistas que el proyecto presentado "no es atractivo para ellos" y, por tanto, hay que "tomar decisiones que estén a la altura" de las urnas.

"Si yo fuera secretario general tendría decisiones en mi cabeza", ha aseverado el dirigente socialista, que no acompañó a Gallardo durante la noche electoral, que vivió en al sede provincial de la formación en Cáceres.

Preguntado sobre si daría el paso para tratar de liderar el partido en caso de que dimita Gallardo, ha señalado que está "centrado" en el Partido Socialista de la provincia de Cáceres para que, de cara al año 2027, tengan el mejor resultado en las elecciones municipales.

"Yo no estoy pensando en eso, estoy pensando en la dureza del resultado del Partido Socialista", ha señalado al volver a ser preguntado sobre si daría el paso adelante. Así, ha añadido que su objetivo es ponerse "a trabajar todos, el conjunto de la organización, en tener el mejor proyecto".

En este sentido, ha asegurado que hay "mucho talento" en la organización, que tiene que "darse la mano", que tiene que "contar mucho" y, sobre todo, "dar pasos adelante para resetear" el proyecto para "ser capaces de reconducir para volver a ser la alternativa mayoritaria de la ciudadanía de Extremadura".

MORALES PIDE UNA GESTORA

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres y exsecretario general del PSOE en esta provincia, Miguel Ángel Morales, ha insistido en calificar de "fracaso" los resultados de este pasado domingo había que asumir responsabilidades.

Morales, que ha señalado sobre si cree que debería tomar procesión de su acta como diputado, ha dicho que es "una cuestión personal" y él está hablando "de política". "Yo ya he pedido esta mañana responsabilidades y que obviamente después del fracaso absoluto que ha tenido el partido pues habrá

Ha repetido también que ahora lo que procede es el nombramiento de una gestora que se haga cargo del partido, una vez que dimita el secretario general. "Tiene que ser algo que genere ilusión en la ciudadanía, porque cuando uno se presenta a las elecciones tenemos que respetar muy mucho lo que dicen los ciudadanos y sacar conclusiones de lo que dicen los ciudadanos".