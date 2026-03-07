Sánchez Cotrina se perfila como precandidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura

Archivo - El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, en una imagen de archivo - PSOE - Archivo

CÁCERES, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha anunciado este sábado su precandidatura a liderar el Partido Socialista en Extremadura, con un proyecto orientado a "volver a ilusionar" a la región y a "preparar al partido" para ganar las elecciones en 2027.

Convencido de la importancia de "abrirle hueco al PP y Vox" porque, ha asegurado, "son ellos los que están haciéndole mucho daño" a la región, Sánchez Cotrina ha abogado por crear un proyecto "fuerte, convincente e inteligente" para llegar no solo a la militancia sino también a la ciudadanía extremeña.

El anuncio de la precandidatura del líder de los socialistas en la provincia de Cáceres ha llegado a última hora de la tarde de este sábado con un vídeo publicado en sus redes sociales, después de que lo hayan hecho el alcalde de la localidad pacense de Olivenza, Manuel José González Andrade, y la diputada en la Asamblea de Extremadura Soraya Vega.

Así, tras confesar que sus compañeros de partido se le "han adelantado", Sánchez Cotrina se ha dirigido a González Andrade y a Vega instándolos a "seguir haciendo fuerte a Extremadura" y a continuar entendiéndose y queriéndose, planteando "el mejor proyecto que puede tener" la región con una "nueva generación cargada de fuerza y ganas para volver a la Junta de Extremadura".

La precandidatura del socialista cacereño se apoyará en el municipalismo y territorio como ejes principales, de manera que apostará, por un lado, por "reforzar" el papel de los alcaldes y concejales "como motor de cambio en los municipios" y, por otro, por reivindicar el papel de Extremadura como una comunidad autónoma "con capacidad para decidir su futuro con ambición y autonomía".