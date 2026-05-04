Sánchez Cotrina pondrá "toda la artillería pesada" del PSOE de Extremadura para combatir el pacto PP-Vox

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, atiende a los medios de comunicación - PSOE DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha anunciado que pondrá "toda la artillería pesada" del partido para combatir el pacto en la región entre el Partido Popular y Vox.

En este sentido, Sánchez Cotrina ha insistido en que los socialistas estarán "muy vigilantes" ante un pacto que "retrocede en derechos ciudadanos" y contra el que desarrollarán una oposición "firme", "responsable" y "dedicada a los ciudadanos".

El secretario general del PSOE de Extremadura ha realizado estas declaraciones con motivo de su asistencia en la tarde de este lunes a la celebración del Día del Partido que organiza el PSOE de Badajoz.

"Vamos a poner toda la artillería pesada del Partido Socialista para, desde lo político, combatir este pacto y abrir los ojos a la ciudadanía para que vean que no podemos retroceder en derechos", ha incidido.

También ha señalado Sánchez Cotrina que, entre los próximos objetivos del PSOE extremeño, se encuentra la ampliación de su base militante yendo "territorio a territorio", "comarca a comarca" y diciéndole a los extremeños que "merece la pena volver a confiar" en el PSOE y "reivindicar las ideas de progreso".

"Estas ideas son las que nos han traído hasta aquí y no vamos a permitir bajo ningún concepto irnos años atrás como quiere la derecha. Y ojo, la ultraderecha, que según el Partido Popular molesta en todos lados menos en Extremadura", ha aseverado.

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