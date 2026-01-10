Sánchez Juliá (PP) reclama una financiación "justa" para todas las comunidades basada en la solidaridad e igualdad

Archivo - El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en una rueda de prensa en la sede del partido. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA/A CORUÑA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha reivindicado este sábado una financiación "justa" para "todas" las comunidades autónomas que esté basada en la solidaridad interterritorial y en la igualdad de todos los españoles.

Lo ha hecho durante su participación en la mesa 'Por lo importante: una vida segura', celebrada este sábado en A Coruña dentro de la 28º Interparlamentaria del Partido Popular.

Defendiendo que "hablar de los servicios públicos" es "hablar de igualdad", Sánchez Juliá ha criticado que, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "recientemente" decidido "romper esa igualdad entre todos los españoles, privilegiando a los históricamente privilegiados por siete votos que lo mantienen".

Esos "menos recursos que van a la financiación", ha reflexionado el portavoz de los 'populares' extremeños, se traducen en "menos recursos" destinados a ámbitos como el de la Sanidad o la dependencia.

((Más información en Europa Press))