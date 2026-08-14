Sánchez Juliá (PP) resalta que la prórroga de Almaraz "es una victoria social" ante "un cierre ideológico"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, atiende a los medios de comunicación, en el Paseo de Cánovas de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que Extremadura "está de enhorabuena" ante la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz concedida por el Gobierno ya que se trata de "una victoria social" de toda la región frente a "un cierre ideológico".

"Los extremeños se levantaron y dijeron que no se podía cerrar la mayor industria que tiene nuestra región", ha señalado el portavoz 'popular', que ha añadido que se trate de "un pueblo que siempre ha luchado por lo que merece y un pueblo que siempre ha luchado por lo suyo". "Esta vez ha ganado y hoy la victoria es de toda la sociedad", ha añadido.

En declaraciones a los medios este viernes en Cáceres, Sánchez Juliá, ha recordado que se han producido movilizaciones en la calle, actos institucionales, y "una participación social muy importante para luchar por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz". "Y hoy David le ha doblado el brazo a Goliat", ha recalcado.

En esta línea, ha insistido en que los que defendía la continuidad de la planta nuclear extremeña tenían la "fuerza de la razón" y de los "argumentos" frente a un gobierno que planteaba "un cierre totalmente ideológico y sin ningún tipo de argumento para ello".

Sánchez Juliá ha recordado que esta "movilización social" que se ha producido en la región contra el cierre ha sido "abanderada" por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que "ha peleado en todos los sitios" y ha llevado el asunto a las mayores instancias europeas.

"El Grupo Parlamentario Popular ha llevado la defensa de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz a la Asamblea de Extremadura, a las Cortes Generales, al Parlamento Europeo, etc", ha recordado Sánchez Juliá, que ha añadido que Guardiola se ha reunido con comisarios europeos para pedir la continuidad de la central nuclear de Almaraz y "hacer cambiar de opinión a un Gobierno de España que única y exclusivamente veía el cierre".

Todo esto ha venido acompañado de informes como el del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que avaló la continuidad de la central por lo que "el Gobierno de España no se ha visto más que obligado a dar esta continuidad".

"Y esta victoria de Extremadura también es una victoria de España, porque estamos peleando por nuestra soberanía energética", ha subrayado el portavoz parlamentario, que ha recordado el apagón de abril del año pasado, por lo que ha defendido que "las centrales nucleares juegan un papel fundamental en nuestro mix energético". "No solo estamos hablando del futuro de nuestra región, sino también del futuro energético de nuestro país", ha insistido.

Así, Sánchez Juliá ha aegurado que "a Extremadura nunca nadie le ha regalado nada y esta es una victoria social de un pueblo que se ha levantado y ha luchado por su presente y por su futuro".

Cabe recordar que la Central Nuclear de Almaraz aporta más de 3.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta, lo que supone "el futuro de toda una comarca, el futuro de toda una región que hoy tiene una respuesta positiva gracias a ese empeño que hemos puesto entre todos", ha manifestado. "David ha ganado a Goliat gracias a la unión de un pueblo que ha luchado por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz", ha concluido Sánchez Juliá.