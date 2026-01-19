Santiago Amaro destaca que "cada vez más gente" conecta con el PP en Mérida frente a un Osuna "alejado de la realidad"

El portavoz del Grupo Municipal del PP de Mérida, Santiago Amaro, junto a otros miembros de la formación en el desayuno informativo para hacer balance de 2025 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Mérida, Santiago Amaro, ha destacado que en la capital extremeña "cada vez más gente" conecta con su partido, a tenor de los últimos resultados de las elecciones autonómicas (con el "doble" de votos que el PSOE), frente a un alcalde socialista como Antonio Rodríguez Osuna "muy alejado de la realidad" y que aplica una gestión "poco eficiente" basada en una "falta de planificación".

Así, ha defendido que Mérida "necesita" al PP y un "cambio político" respecto a la actual gestión socialista, y se ha reconocido "super-ilusionado" para liderar la candidatura 'popular' a las próximas elecciones municipales.

"Yo estoy súper ilusionado. Si mis compañeros me dan el respaldo y la ejecutiva regional (del PP) quiere que yo afronte esa candidatura, estoy muy ilusionado. Además, convencidísimo de que necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio simplemente porque cuando tú no gestionas la ciudad para la ciudad, la ciudad tiene un problema", ha espetado Amaro durante un desayuno con los medios este lunes en Mérida para hacer balance municipal de 2025.

Con ello, ha criticado el "clima de crispación permanente" que a su juicio mantiene Rodríguez Osuna hacia la Junta de Extremadura "con fines partidistas", y con la única pretensión --ha indicado-- de "posicionarse" dentro del PSOE, cuando en realidad "un alcalde tiene que unir y no dividir". "Los emeritenses son todos los ciudadanos y no sólo los que te han votado", ha espetado.

