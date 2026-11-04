La Seguridad Social pierde en Extremadura una media de 1.041 afiliados en octubre, hasta los 426.021 ocupados

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MADRID/MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha perdido en Extremadura una media de 1.041 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (-0,24%), según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que apunta que, al finalizar el mes, el total de afiliados se situó en 426.021 ocupados.

En términos interanuales, de octubre de 2025 al mismo mes de 2026, la Seguridad Social ha ganado en Extremadura 4.688 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 1,11 por ciento.

Del total de afiliados en Extremadura el pasado mes de octubre, un total de 344.141 correspondían al Régimen General y 81.880 al de autónomos.

La Seguridad Social ha ganado una media de 186.612 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (+0,8%), su mayor alza en un octubre de toda la serie histórica, impulsada por el inicio del curso escolar y el proceso de regularización de inmigrantes.

De este modo, al finalizar el mes, el total de afiliados medios se situó en un nuevo récord de 22.624.165 ocupados, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Gracias al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha aportado más de 490.000 nuevos cotizantes al término de octubre y al incremento de la afiliación en educación en más de 165.000 ocupados, el aumento de la afiliación media del mes pasado es el mayor en este mes de toda la serie histórica.

En los últimos años, el repunte más pronunciado en un mes de octubre se produjo en 2021, cuando el sistema sumó más de 159.000 ocupados, mientras que el año pasado se ganaron casi 142.000 afiliados.

En términos interanuales, de octubre de 2025 al mismo mes de 2026, la Seguridad Social ha ganado 784.573 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 3,59 por ciento, acelerando el ritmo de creación de empleo. Respecto a 2018, la afiliación media acumula un aumento de más de 3,63 millones de ocupados (3.631.092).

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