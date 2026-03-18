La Semana Santa de Cáceres se prepara para lucir 52 pasos con tallas restauradas y cambios en recorridos

Guía Oficial de la Semana Santa de Cáceres 2026 - UCP

CÁCERES, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las 17 cofradías de Cáceres ya lo tienen todo preparado para las 24 procesiones que discurrirán por la ciudad la próxima Semana Santa, en la que sacarán a la calle 52 pasos --entre Cristos, imágenes marianas y misterios-- algunos de ellos con tallas restauradas, nuevos estandartes y candelería de estreno para adornar las andas.

Más de 12.000 cofrades llenarán las calles de la ciudad en una cita que mira al cielo con la esperanza de que el tiempo respete las procesiones, muchas de las cuales tuvieron que suspenderse el año pasado por la lluvia, incluida la Procesión Magna, que se celebra en los años acabados en cero y cinco, y que no pudo desfilar el Viernes Santo por lo que lleva ya más de diez años sin salir.

El presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales (UCP), Santos Benítez, ha indicado que "todo está ultimado para disfrutar, si el tiempo acompaña", por lo que las cofradías estarán muy atentas a las previsiones meteorológicas para poder lucir sus imágenes, algunas de gran valor artístico, datadas en el siglo XIV. Muchas de ellas ya están montadas en sus andas a la espera de los últimos retoques de la decoración floral.

La Semana Santa de Cáceres es una festividad declarada de Interés Turístico Internacional desde 2011, que cada temporada atrae a miles de visitantes a disfrutar de procesiones que presentan varios estilos de carga de las imágenes, con la incorporación hace unos años de costaleros.

Benítez ha destacado en declaraciones a Europa Press que este año se presenta con varias novedades en los recorridos y horarios de algunos desfiles porque cuatro de ellos van a modificar o acortar su itinerario habitual.

Por ejemplo, el Señor Camino del Calvario y la Virgen de la Misericordia de la Cofradía del Nazareno, que salen el Domingo de Ramos, a las 19,00 horas desde la iglesia de Santiago, han recortado su carrera en 45 minutos porque se elimina el paso por Santo Domingo. Así, una vez en la Plaza Mayor, el desfile enfilará por la calle Gabriel y Galán hacia la plaza del Duque para volver a su templo hacia las 23,15 horas.

La cofradía de Jesús Condenado, que cada año modifica su recorrido, se recogerá en la ermita de San Blas, donde ha establecido su sede canónica, tras permanecer varios años en la ermita de la Paz. Saldrá del Palacio Episcopal a las 00,30 horas del Viernes Santo, 3 de abril, y la procesión discurrirá por la calle Tiendas, plazuela del Socorro, Godoy, plaza de Santiago, Sande, plaza de la Audiencia, calle Peñas y avenida de San Blas.

La Cofradía de Batallas también ha cambiado el horario de la procesión que saca el Lunes Santo, que ha adelantado diez minutos, por lo que los tres pasos --Santísimo Cristo de las Batallas, Cristo del Refugio y María Santísima de los Dolores-- saldrán de la concatedral de Santa María a las 20,50 horas. Y el desfile tampoco llegará hasta la esquina del Gran Teatro y dará la vuelta en la plaza de San Juan para regresar por la Gran Vía hacia su templo.

Esta cofradía también ha modificado parte del recorrido de la procesión de Nuestra Señora del Buen Fin y Nazaret, que sale el Sábado Santo desde la concatedral de Santa María, a las 20,00 horas. Lo más importante es que al llegar a San Juan no bajará a la Plaza Mayor por la Gran Vía como venía haciendo hasta ahora, sino que lo hará por la calle Pintores, más recogida y estrecha.

Aparte de los horarios y los recorridos, también se podrá disfrutar de tallas restauradas como la de la Virgen de la Esperanza, de la Cofradía de los Ramos, que protagoniza el cartel oficial de la Semana Santa cacereña y que ha sido remozada en un taller de Sevilla. Así lucirá por primera vez su retocada imagen con pestañas y lágrimas nuevas y un rostro más luminoso.

Todos los detalles de los horarios y recorridos se recogen en la Guía Oficial de la Semana Santa de Cáceres, de la que se han editado 20.000 ejemplares en varios formatos. La imagen que adorna la portada pertenece a la artista cacereña Adriana Camper Martín, que ganó el concurso del cartel con la obra 'Lo que el mundo necesita', con la Virgen de la Esperanza como protagonista.

PREGÓN, VÍA CRUCIS Y PASIÓN VIVIENTE

Con todo a punto, la cuenta atrás comenzará este jueves, 19 de marzo, con el pregón oficial que pronunciará Francisco Pizarro Escribano, a las 20,00 horas en el Gran Teatro de la capital cacereña.

Francisco Pizarro nació en Cáceres el 20 de junio de 1977 y, en el ámbito eclesial, es miembro del Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis de Coria-Cáceres y, en el pasado, colaborador de las delegaciones diocesanas de Pastoral Juvenil y de Fe y Cultura.

Es hermano de cuatro cofradías penitenciales: Nazareno, Vera Cruz, Ramos (donde es jefe de paso de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, La Burrina) y Batallas; forma parte de la junta directiva de la Cofradía de Ntra. Sra. de Guadalupe del Vaquero, y es miembro de la Asociación de Caballeros de Guadalupe.

Pizarro es profesor de la Escuela Diocesana de Formación Cofrade en materias relacionadas con la Doctrina Social de la Iglesia y la gestión económica de las hermandades y cofradías. En 2015, fue el presentador de la Semana Santa de Cáceres en Valladolid, y en 2016, pregonero de la Navidad y la Esperanza, para la Cofradía de los Ramos.

Y tras el pregón, llegará el Vía Crucis de la UCP presidido por el Santísimo Cristo de la Buena Muerte (Cofradía de los Ramos). Será el sábado, 21 de marzo, con salida de la iglesia de San Juan, a las 20,00 horas.

El Vía Crucis la plaza de San Juan, Postigo, Arco de Santa Ana, Cuesta de Aldana, Condes, Orellana, de la Monja, Cuesta de Aldana, Mono, Mangas, plaza de Santa María, Arco de la Estrella, Adarve de la Estrella, Adarve de Santa Ana, Arco de Santa Ana, Postigo, plaza de San Juan e iglesia de San Juan.

Otro hito importante en el calendario de las próximas semanas será la representación de la Pasión Viviente, que rememorará las últimos días de la vida de Jesucristo el jueves, 26 de marzo. Las escenas se recrean en las plazas y calles de la parte antigua con la implicación de decenas de actores y figurantes que este año se pondrán bajo las órdenes de un nuevo director de escena.

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Para que todo luzca como se merece la ocasión, el ayuntamiento ya está llevando a cabo un servicio especial de limpieza que incluye la eliminación de pintadas, baldeo de calles y aplicación de productos especiales para que el suelo no resbale con la cera que desprenden las velas.

También está preparado el dispositivo de seguridad para garantizar el buen discurrir de las procesiones, algunas de las cuales afectan a las terrazas de los establecimientos hosteleros de la ciudad, que tienen que levantar los veladores durante las horas en las que transcurre el desfile.

La Policía Local se encarga de la supervisión de todas estas medidas junto a un operativo de seguridad que este año incorpora por primera vez un agente de la Polizia di Stato (Italia), a raíz de un convenio europeo. También se desplazará a Cáceres dos miembros de la Policía de Seguridad Pública (PSP) de Portugal, que ya han colaborado otros años con la Policía Nacional de la Comisaría de Cáceres.

Por su parte, la Guardia Civil desplegará agentes de Seguridad Ciudadana y el Subsector de Tráfico realizará controles de alcohol y drogas en los accesos y salidas de Cáceres para contribuir al buen desarrollo de esta festividad que congrega cada año a miles de visitantes en la ciudad.