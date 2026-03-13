La Semana Santa de Mérida 2026 recupera itinerarios históricos y potencia el paso por enclaves patrimoniales

Archivo - Imagen de archivo de la salida de procesión desde la Ermita del Calvario en Mérida - MANUEL MOLINA/SEMANA SANTA DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Mérida 2026 incorporará "importantes novedades" en los recorridos de varias cofradías, reforzando uno de los elementos más característicos de la celebración emeritense, como es "el diálogo entre las estaciones de penitencia y los entornos monumentales de la ciudad".

Así, las modificaciones previstas permitirán recuperar itinerarios históricos y potenciar el paso de las hermandades por enclaves patrimoniales "únicos", consolidando la identidad de una Semana Santa que se vive "entre templos, plazas históricas y restos arqueológicos de la antigua Augusta Emerita", señala en nota de prensa la organización.

Con estas modificaciones y mejoras organizativas, la Semana Santa de Mérida continúa reforzando su carácter "singular", donde la fe, la tradición y el patrimonio histórico conviven en un escenario "único".

Uno de los cambios más significativos llegará el Lunes Santo con la Cofradía Infantil, que recupera parte de su recorrido histórico. La procesión volverá a transitar por la Plaza de Santo Domingo y la calle Los Maestros, para dirigirse hasta el entorno del Templo de Diana.

Desde este enclave monumental, la cofradía continuará su itinerario habitual de los últimos años, aunque en esta ocasión realizándolo en sentido inverso.

La estampa de los más jóvenes cofrades atravesando uno de los grandes iconos de la Mérida romana volverá, así, a convertirse en una de las imágenes más singulares de la jornada.

Otra de las grandes novedades se producirá en las hermandades con sede en la Basílica de Santa Eulalia. En esta Semana Santa, las cofradías realizarán su salida desde una carpa que se instalará en el jardín situado junto al acceso a la cripta, atravesando la reja lateral que comunica con la plaza. Desde allí se dirigirán hacia el Hornito de Santa Eulalia, junto al histórico humilladero, en lo que supondrá una salida inédita e histórica para estas hermandades.

Este nuevo punto de partida permitirá contemplar las primeras levantás de los pasos en uno de los espacios más simbólicos de la tradición eulaliense.

Ya el Martes Santo, la Cofradía del Calvario recuperará su recorrido habitual tras el cambio excepcional realizado el pasado año con motivo de la celebración de su 125º aniversario fundacional.

De esta forma, la hermandad volverá a transitar por su itinerario tradicional, recuperando estampas "muy reconocibles" para los cofrades emeritenses y consolidando nuevamente su presencia en calles históricas del centro de la ciudad.

Otra de las novedades organizativas llegará en el tradicional Vía Crucis de la madrugada del Viernes al Sábado Santo, que se celebra en el Anfiteatro Romano de Mérida, uno de los actos más sobrecogedores de la Semana Santa local.

Para facilitar la organización y el acceso del público, la recogida de entradas gratuitas para las gradas se realizará a las 00,00 horas del Viernes Santo en la puerta del Teatro Romano, sustituyendo así el sistema anterior que se realizaba durante la mañana.

