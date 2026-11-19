La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, en respuesta a una pregunta en el Pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha anunciado el inicio del procedimiento para la rescisión del contrato con la empresas de la limpieza en los centros de mayores dependientes del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta en el Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves, 19 de noviembre, formulada por la diputada socialista Judit Olivares, que exigía responsabilidades a la administración autonómica ante los impagos que acumula la empresa en las nóminas de la plantilla, que ascienden ya a tres meses.

"Ante los incumplimientos, penalidades. Ante la empresa declarada en concurso de acreedores, resolución del contrato y para asegurar el servicio, avanzamos en una nueva contratación", ha señalado la consejera, quien ha reprochado a la diputada socialista que instrumenstaliza un "problema laboral ajeno" a la Junta para hacer su "política de ruido".

"El SEPAD no es parte del conflicto", ha señalado la consejera, quien ha ha añadido que es "perjudicado del conflicto laboral", y que como garante del servicio público "está ejerciendo su responsabilidad, está exigiendo el cumplimiento del contrato y, sobre todo, garantizando la continuidad y la calidad del servicio que reciben las personas usuarias de los centros".

En este sentido, ha argumentado que ante los "incumplimientos" detectados en la ejecución del contrato, la gerencia territorial del Sepad en Badajoz ya ha iniciado el procedimiento para la imposición de penalidades a la empresa adjudicataria, y posteriormente a ello la empresa adjudicataria ha sido declarada judicialmente en concurso.

Ante esta situación, y en base al artículo 211.1b de la Ley de Contratos del Sector Público, donde la declaración del concurso está expresamente contemplada como causa de resolución contractual, ha informado de que la Junta de Extremadura va a iniciar el procedimiento para la resolución de este contrato.

Asimismo, con el objetivo de que la resolución de "un problema contractual no se convierta en un problema" para los usuarios, se van a utilizar los mecanismos legales para "avanzar en la nueva contratación y hacerlo con la máxima agilidad".

"LLEGAN TARDE" TRAS TRES MESES DE IMPAGOS

Por su parte, la diputada socialista ha exigido a la Junta que actúe ante el impago de tres nóminas a las trabajadoras del sector de la limpieza en los centros de mayores dependientes de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, que además ha considerado que no se trata de un "hecho aislado", sino que se trata de una "situación generalizada" en la que "día tras día" se leen en la prensa "noticias de impago a los trabajadores en los centros de transporte, en las hospederías, en los palacios de congreso, en el edificio de La Paz, en los pisos tutelados... y ahora también en los centros de mayores".

Por tanto, ha asegurado, podría dedicar los tres minutos que tiene de intervención para mostrarle esas noticias sibre los impagos a trabajadores en "multitud de servicios públicos" y hablar así del número de afectados, pero ha remarcado que "el tema es igual de grave con una sola trabajadora o un solo trabajador que no cobre al final de mes".

Así, ha señalado que las trabajadoras de la limpieza de los centros de mayores vienen reclamando a su gerente territorial donde les responde que "la Junta de Extremadura no podía hacer nada" para que la empresa les pague, a la vez que ven como "se están pagando los productos de limpieza fuera del contrato para que ellas vayan gratis todos los días a cumplir con su labor, a cuidar a nuestros mayores, a sostener los servicios públicos esenciales".

"Llegan tarde, háganlo cuanto antes, es su obligación", ha espetado a la consejera, a la que ha reclamado una solución "encima de la mesa" que garantice que todos los trabajadores de los servicios públicos cobren al final de cada mes.