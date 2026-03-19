El SES cifra en un 20,56% el seguimiento este jueves de la huelga de médicos en Extremadura

Archivo - Hospital de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha cifrado en un 20,56 por ciento el seguimiento de la huelga nacional de médicos este jueves, día 19, en Extremadura.

Por provincias, el seguimiento ha sido de un 19,76 por ciento en la de Badajoz y de un 21,91 por ciento en la Cáceres, según los datos aportados por la Junta de Extremadura.

Cabe recordar que la huelga está convocada en protesta por el contenido del borrador del nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.