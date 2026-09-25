El SES confirma tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, uno de ellos ingresado

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MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de dos mujeres y un hombre de 87, 72 y 82 años, de los municipios de Don Benito y Acedera, pertenecientes al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. Uno ha precisado ingreso.

En total, se han registrado 62 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, 2 pacientes permanecen ingresados en el hospital de Don Benito-Villanueva, y uno en el Hospital Universitario de Cáceres.

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

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