El SES y Fundación Abracadabra de Magos Solidarios acercarán la magia a hospitales y centros asistenciales extremeños

El SES y la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios firman un convenio de colaboración para poner en marcha el proyecto 'Magia en los Hospitales y Centros Asistenciales' - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha el proyecto 'Magia en los Hospitales y Centros Asistenciales', una iniciativa que busca acercar la magia "divertida, alegre y participativa" a las personas atendidas en los centros sanitarios de la región.

El convenio, que ya ha sido publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), establece un marco de colaboración para desarrollar actuaciones y talleres de magia dirigidos tanto a pacientes como a sus familiares. Estas actividades se realizarán de forma periódica durante los cuatro años de vigencia inicial del convenio.

La magia, en este contexto, se convierte en una herramienta terapéutica que contribuye a aliviar el sufrimiento y fomentar la inclusión. Su carácter universal y participativo permite llegar a personas de todas las edades y condiciones, generando espacios de encuentro, empatía y bienestar compartido, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La firma de este convenio refleja el "compromiso" del SES con la humanización de la atención sanitaria, reconociendo que el bienestar emocional es una parte "fundamental" del proceso de recuperación.