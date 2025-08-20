El SES invierte más de 218.000 euros en la renovación de equipos de rayos X en Olivenza y Jerez de los Caballeros

MÉRIDA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha invertido un total de 218.361,28 euros en la adquisición e instalación de nuevas salas de radiología digital en los centros de salud de las localidades pacenses de Olivenza y Jerez de los Caballeros, que sustituirán a los actuales equipos que se instalaron hace 20 años.

Los nuevos aparatos destacan por sus características avanzadas y suponen una "gran modernización" frente a los anteriores equipos, que presentaban "evidencias de obsolescencia" y requerían una mejora tecnológica, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En este sentido, la sala de rayos X del Centro de Salud de Olivenza ha sufrido "averías recurrentes" que han dejado "sin servicio" al centro, situación que ha obligado a derivar a pacientes a otros municipios, aumentando con ello los tiempos de espera y generando dificultades en el acceso a pruebas diagnósticas "fundamentales".

Los nuevos equipos disponen de tecnología con suspensión de suelo y de dos paneles planos, así como de capacidad para realizar diagnósticos radiológicos de alta precisión que mejora la calidad de imagen y la seguridad del paciente.

Son equipos con funciones ecoeficientes y respetuosas con el medio ambiente, en línea con las directrices europeas e incluyen opciones robotizadas y sincronizadas, y están preparados para integrar funciones avanzadas de ayuda al diagnóstico y telemetría.

Esta inversión es parte del "compromiso" del SES con la capacidad diagnóstica y la equidad sanitaria, "Un compromiso que reduce la obsolescencia, homogeneiza la dotación tecnológica y amplia las posibilidades diagnósticas todo el sistema de salud", añade la Junta.