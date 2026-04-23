El SES publica la licitación de 540 sillones-cama para hospitales extremeños por importe de más de 718.000 euros

Logotipo del SES - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha publicado este jueves, día 23, la licitación --por más de 718.000 euros-- para la adquisición de 540 sillones convertibles en cama para habitaciones hospitalarias, y ofrecer un mayor confort a los familiares de los pacientes ingresados, favoreciendo su bienestar y descanso en momentos "delicados".

Esta medida de sillones-cama, que se ubicarán en las habitaciones con espacio "suficiente" para ello, unida a la renovación prevista de todos los sillones de las habitaciones de los hospitales del SES, es una apuesta por mejorar en la humanización, ésta vez centrada en los acompañantes.

Según indica en nota de prensa la Junta de Extremadura, esta iniciativa, que se impulsa por primera vez, contribuye a crear un entorno "más favorable" para la recuperación del enfermo, y de esta manera el SES reafirma su compromiso con una atención "más humana, cercana y orientada al bienestar de familiares y cuidadores".