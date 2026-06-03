Siete heridos con policontusiones en la colisión entre una furgoneta y un vehículo cerca de Almendralejo

Archivo - Hospital de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han resultado heridas este miércoles con policontusiones en la colisión entre una furgoneta y un vehículo en la carretera EX-300, a dos kilómetros de Almendralejo.

En concreto, los heridos son dos hombres 29 y 43 años y tres mujeres de 47, 67 y 42 años, que han sido trasladados al Hospital de Mérida, y un varón de 25 años y una mujer de 45 años, que han sido derivados al Hospital de Tierra de Barros de Almendralejo.

El accidente se ha registrado alrededor de las 13,00 horas y hasta el lugar del mismo se han desplazado dos unidades de soporte vital básico, una ambulancia convencional y equipos de los centros de salud de Solana de los Barros y Almendralejo.

Junto a ellos también se han personado en la zona efectivos de los bomberos y de la Guardia Civil, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.