Siguen graves los dos heridos en accidente de tráfico en una vía de servicio de la A-5 en Talavera la Real

BADAJOZ, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 75 años y la mujer de 74 que han resultado heridos en un accidente de tráfico este lunes, día 11, cuando circulaban con un vehículo por una vía de servicio de la autovía A-5, a la altura de Talavera la Real (Badajoz), continúan en estado grave.

Los dos heridos permanecen ingresados en la UCI del Hospital Universitario de Badajoz, con politraumatismos, según informa el Servicio Extremeño de Salud a Europa Press.

Cabe recordar que, según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 8,42 horas de este lunes se ha recibido una llamada alertando de un accidente ocurrido en una vía de servicio situada en la altura del kilómetro 378 de la A-5, y en el que dos personas habían resultado heridas.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), una unidad de soporte vital básico, un equipo de Centro de Salud de Talavera la Real, así como sendas dotaciones de Bomberos de Badajoz, de la Guardia Civil y de Cruz Roja.