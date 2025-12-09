El Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta desde este martes con su propio Comité Ético

Científica - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este martes el Decreto 167/2025, de 2 de diciembre, por el que la Junta de Extremadura pone en marcha el Comité Ético de Investigación de Extremadura (CEIEx), tras su aprobación en Consejo de Gobierno previo dictamen favorable de la Comisión Jurídica de Extremadura.

El CEIEx se convierte así en el "referente regional" para abordar cuestiones sobre ética en la investigación científica y técnica, así como las que afecten al desarrollo de la propia actividad científica, abordadas bajo la garantía de una buena práctica y la promoción de una conducta responsable, indica la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Su incorporación al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, como órgano específico competente, viene a completar la regulación normativa pendiente para el desarrollo de la organización institucional en I+D+I prevista en la Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura.

Entre las funciones que asume el CEIEx se encuentran las de velar por que las actividades de investigación se realicen de conformidad con los principios éticos y de responsabilidad social; emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas de la investigación científica y técnica; establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas de investigación científica y técnica.

De igual forma, se encargará de representar a Extremadura en foros y organismos nacionales e internacionales relacionados con la ética de la investigación, así como impulsar la creación de comisiones de ética vinculadas a los agentes del SECTI, entre otras.

El CEIEx asume sus competencias como órgano específico en materia relacionadas con las implicaciones éticas de la investigación científica y técnica, en el marco de la organización institucional del SECTI.

COORDINACIÓN Y ASISTENCIA

Asimismo, coordinará y prestará asistencia a todos los comités éticos y subcomités especializados regionales competentes en esta materia que se integren; impulsará la creación de nuevos organismos integrados en agentes SECTI catalogados, así como otras funciones que le encomiende el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

En este sentido, se integra como subcomité especializado dentro del CEIEx, el Comité Ético de Investigación Clínica Autonómico de Extremadura, como órgano colegiado competente en materia de investigación traslacional y clínica que se realice sobre humanos realizados en cualquiera de los centros, servicios y establecimientos sanitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Asimismo, los comités acreditados por la Dirección General competente en materia de calidad sanitaria de la Junta de Extremadura, que son el Comité de Ética de la Investigación con medicamentos de Badajoz (CEIm) y el Comité de Ética en la Investigación con medicamentos de Cáceres (CEIm).

Por otra parte, también se integran en el CEIEx los siguientes órganos creados por la Universidad de Extremadura (UEX), que son la Comisión de Bioética y Bioseguridad (CBBUEX) y el Comité de Ética de Experimentación Animal (CEEA).

Finalmente, se incorpora también el Comité Ético de Bienestar Animal (CEBA), constituido por el Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón' (CCMIJU) de Cáceres. Reglamentariamente, podrán constituirse otros subcomités especializados y proceder a su integración en el CEIEx.

El CEIEx estará integrado por siete vocales independientes y neutrales, nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de la persona titular de la Consejería con competencias en I+D+i, de entre personas de reconocido prestigio en materias relacionadas con las implicaciones éticas de la investigación científica y técnica, que tendrán un mandato por un período de cuatro años renovables, no pudiendo permanecer en el cargo más de dos períodos consecutivos.

Junto al CEIEx, se encuentran actualmente en funcionamiento la Comisión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura, como órgano de planificación de la I+D+I regional, así como el Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura, como órgano asesor de expertos en materia de estas competencias y representativos regionales.

Este comité ético asume como finalidad, a través de los comités éticos y subcomités especializados que lo integren, el dar soporte a los investigadores en materias de ética de la investigación científica y técnica, así como favorecer su coordinación e impulsar la constitución de otros que estén integrados en agentes adscritos al Catálogo de Agentes del SECTI, regulado mediante Decreto 49/2023, de 10 de mayo.