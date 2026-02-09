La socióloga María Ángeles Durán, investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Extremadura

La socióloga y catedrática del CSIC María Ángeles Durán, investida Doctora Honoris Causa por la UEx - UEX

MÉRIDA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura (UEx) ha investido este lunes como Doctora Honoris Causa a la socióloga y catedrática del CSIC María Ángeles Durán Heras, en un acto académico celebrado en el Paraninfo del campus de Badajoz.

La ceremonia, presidida por el rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, ha reconocido la "excepcional trayectoria investigadora, docente y humana" de una de las mayores referentes internacionales en el análisis y el estudio del trabajo no remunerado, los cuidados y la desigualdad en el uso del tiempo.

Tras la apertura de la sesión, el secretario general de la Universidad de Extremadura, Francisco Álvarez Arroyo, dio lectura al acta de nombramiento por la que se confería a María Ángeles Durán Heras el grado de Doctora Honoris Causa, con lo que se formalizaba así su incorporación al Claustro universitario.

Durante su discurso de investidura, María Ángeles Durán ha ofrecido una reflexión profunda sobre la invisibilidad del trabajo no remunerado y de los cuidados en los sistemas estadísticos y económicos.

Así, ha relatado cómo sus primeras investigaciones nacieron del análisis cotidiano del tiempo dedicado al hogar y a la atención familiar y ha criticado que todo aquello que no se traduce en transacciones monetarias queda relegado a "zonas de sombra" en las estadísticas oficiales.

La nueva doctora Honoris Causa ha defendido la necesidad de incorporar estos recursos no monetizados a la sociología y a la economía para poder diseñar políticas sanitarias y sociales eficaces, y ha recordado que el trabajo doméstico y de cuidados equivale en España a cerca de 28 millones de empleos a tiempo completo.

Asimismo, Durán ha apelado a la creatividad como "motor del progreso social" y ha planteado el reto colectivo de consensuar el valor del tiempo dedicado a los cuidados para avanzar hacia una igualdad real entre mujeres y hombres.

