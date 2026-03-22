Soraya Vega, aspirante a liderar el PSOE extremeño, denuncia la búsqueda de "tutelas" cuando la candidata es una mujer

La precandidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, durante un acto en Almendralejo (Badajoz), a 22 de marzo de 2026. - PSOE

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 22 (EUROPA PRESS)

La precandidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Soraya Vega ha cargado contra la práctica de buscar "tutelas" cuando la aspirante es una mujer, mientras que en el caso de los hombres "simplemente son apoyos".

En concreto, Vega ha afirmado que "siempre pasa igual". "Cuando una mujer tiene apoyos, se habla de tutelas; cuando un hombre los tiene, simplemente son apoyos. Es una vara de medir profundamente injusta y claramente sesgada", ha criticado en un acto con la militancia celebrado este domingo en la Casa del Pueblo de Almendralejo.

Ha ahondado en su denuncia al afirmar que, en las candidaturas femeninas, "se pone el foco en quienes apoyan", mientras que en las masculinas, "el protagonista siempre es el candidato".

Así, ha lamentado que "se rebusque entre quienes respaldan a una mujer hasta encontrar a un hombre al que otorgar el protagonismo". "Eso tiene que cambiar", ha sentenciado.

"Me conocéis perfectamente, llevo 20 años en política. Como no se puede construir un relato alternativo sobre mí, ahora se intenta fabricar un relato sobre mi entorno", ha trasladado a los asistentes al acto en Almendralejo. "¿De verdad, a estas alturas de mi carrera, se me cuestiona si tengo perfil propio? Siempre se me ha criticado por ser demasiado autónoma y, ahora de repente, por lo contrario", ha apostillado.

Durante su intervención, Vega ha subrayado que cuenta con el respaldo de "muchas mujeres y muchos hombres" y ha recordado que el próximo martes finaliza el plazo de recogida de avales, antes de agradecer el apoyo a la militancia socialista: "Solo puedo dar las gracias. Los compañeros y compañeras lo han puesto muy fácil. Estoy recibiendo un respaldo enorme en cada agrupación que visito", ha confesado.

UNA DE LAS CIUDADES "MÁS EMPRENDEDORAS" DE EXTREMADURA

Por otro lado, Soraya Vega ha destacado el papel de Almendralejo como "una de las ciudades más emprendedoras de Extremadura", subrayando su evolución "desde la agricultura hacia una potente agroindustria que hoy lidera la economía de toda la comarca de Tierra de Barros".

En concreto, ha señalado que esta semana la ciudad volverá a demostrar su potencial con la celebración del Salón del Vino y la Aceituna, que arranca el próximo miércoles. "Es un referente regional que lleva años dinamizando sectores clave y que representa perfectamente el camino que debe seguir Extremadura y que no es otro que generar más valor añadido a través de la transformación agroalimentaria".

Así, Vega ha aprovechado para detallar la propuesta de desarrollo económico que lleva en su proyecto para liderar el PSOE de Extremadura. La aspirante ha defendido que se trata de un programa centrado en el desarrollo económico sostenible y el fortalecimiento del tejido productivo, con medidas como la recuperación del proyecto de regadío de Tierra de Barros, que es "clave para democratizar la modernización del campo", ha dicho.

También ha hecho referencia a la "necesidad" de rejuvenecer del sector industrial, facilitando la incorporación de jóvenes cualificados que puedan desarrollar su carrera profesional en Extremadura, además de reforzar la industria de transformación, apostando por la I+D, las nuevas tecnologías y la apertura a mercados internacionales para generar mayor valor añadido.