Soraya Vega plantea reducir la Ejecutiva Regional de PSOE extremeño y celebrar una Conferencia Política tras el congreso

La candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Soraya Vega, en rueda de prensa este martes en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Soraya Vega ha abogado por reducir el número de miembros de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE extremeño para hacerla "más funcional", así como por celebrar una Conferencia Política tras el Congreso extraordinario del partido para "perfilar el proyecto que Extremadura necesita".

Así lo ha destacado Soraya Vega en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha marcado algunas de las líneas principales del proyecto político de la candidatura que encabeza para las primarias del PSOE de Extremadura, que se celebrarán el próximo 11 de abril.

Acompañada de los alcaldes de Calamonte y de Villafranca de los Barros, Lola Enrique y Francisco Jiménez, la candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura ha admitido que "en un momento complejo para el PSOE" regional como el actual, es necesario "estar presentes en el territorio" y recorrer las agrupaciones locales del partido, "no una vez al año sino como norma", así como estar en contacto con los colectivos sociales.

"Las casas del pueblo son el lugar perfecto para volver a reconectar con la ciudadanía", ha destacado Soraya Vega, quien también ha abogado por "retomar el pulso y el contacto" con los miembros de las diferentes organizaciones y colectivos sociales, como juveniles, feministas o universitarios, entre otros.

En su intervención, Soraya Vega ha apostado por que, si es elegida secretaria general del PSOE extremeño, formar una Comisión Ejecutiva Regional que "vaya a ser funcional", tras lo que ha considerado que las ejecutivas "formadas por un número grande de personas a veces no son todos los funcionales que deberían", por lo que ha destacado su intención de reducir el número de componentes.

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