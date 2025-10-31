Sorprenden al piloto de un dron que trataba cultivos en una zona restringida en el Aeropuerto de Badajoz

BADAJOZ, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido expedientes sancionadores al piloto de un dron que sobrevoló la zona restringidas del aeropuerto de Badajoz y carecía de autorizaciones preceptivas de vuelo para esta clase de aeronaves no tripuladas mientras realizaba tareas de tratamientos de cultivos.

Agentes pertenecientes al Equipo Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional (PEGASO) de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, tuvieron conocimiento de las posibles operaciones de vuelos con drones en zonas restringida de Control de Tráfico Aéreo próximas a las instalaciones del Aeropuerto de Badajoz.

Con los dispositivos de servicios establecidos para su detección en las inmediaciones del recinto aeroportuario, este pasado martes sorprendieron a una persona que sobrevolaba un dron en aplicación de tareas agrícolas para el tratamiento de cultivos en una finca ubicada dentro de la pedanía pacense de Alvarado.

En este sentido, cabe recordar que esta es una zona considerada restringida para la seguridad del tráfico aéreo en toma y despegue de aeronaves, según indica la Guardia Civil en una nota de prensa.

Realizadas las correspondientes averiguaciones tras la identificación del piloto, se pudo constatar que carecía de autorización para la operativa de vuelo, con el consiguiente riesgo que conlleva, además de no cumplir los requisitos para volar este tipo de dispositivo.

Por todo ello, se le informó de la gravedad de su acción al operar en espacio aéreo controlado, y se ha dado cuenta a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de las supuestas infracciones cometidas a la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea.

El Equipo PEGASO de la Guardia Civil con sede en el Aeropuerto de Badajoz, tiene como misión principal la seguridad ciudadana, detectando posibles amenazas dentro del espacio aéreo provincial.

Realizan control sobre instalaciones como aeródromos, campos de vuelo, helipuertos o pistas de emergencia, así como prevención e investigación de incidentes relacionados con el uso profesional y recreativo de drones.