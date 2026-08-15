Sumar y Verdes Equo acusan al Gobierno de usar la tensión geopolítica como "excusa" para prorrogar la central de Almaraz

Archivo - Vista de la central nuclear de Almaraz, a 16 de febrero de 2026, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Extremadura y Verdes Equo Extremadura han tachado de "inaceptable" que se utilice el conflicto en el estrecho de Ormuz para justificar una nueva prórroga a la central nuclear de Almaraz.

Ambas organizaciones, alineadas con el posicionamiento del Foro Extremeño Antinuclear, consideran que la vulnerabilidad ligada a los combustibles fósiles debe impulsar el despliegue de renovables, almacenamiento y eficiencia, "en lugar de servir de freno a la transición energética".

Más allá del debate sobre el suministro eléctrico, los dos colectivos han puesto el foco en la presión sobre los recursos hídricos del Tajo en un contexto de sequías y temperaturas al alza.

En esta línea Verdes Equo Extremadura ha recalcado que "es inaceptable justificar la prórroga de Almaraz por la crisis de Ormuz, ya que mantiene la presión sobre el Tajo en plena crisis climática y retrasa la transición hacia un modelo renovable y sostenible".

Ambas fuerzas desvinculan el cierre de la planta de "cualquier parálisis económica" en la comarca de Campo Arañuelo. Así, según han defendido a través de un comunicado, la solución no debería consistir en "aplazar el apagón nuclear de forma sistemática ante cada nueva incertidumbre", sino en "reducir de inmediato la dependencia comarcal respecto a una única instalación".

Movimiento Sumar Extremadura ha resaltado la "urgencia" de anticiparse al calendario: "Defendemos el cierre de Almaraz y, al mismo tiempo, que la transición industrial de Campo Arañuelo empiece ahora, con inversión pública y privada capaz de generar nuevos sectores productivos y empleo estable. Si esperamos al cierre para empezar a buscar alternativas, llegaremos tarde".

Por último, ambas formaciones han instado a las administraciones a descartar la ampliación de vida útil de la central y a activar, "sin más demoras", una estrategia integral de reindustrialización y transición justa para la comarca.