El taller Marqués de la Vaca imparte este martes, 28 de abril, una 'masterclass' en Badajoz sobre arte y diseño floral

Arte y diseño floral - FUNDACIÓN CB

BADAJOZ 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La floristería y taller Marqués de la Vaca va a impartir el próximo martes, 28 de abril, una 'masterclass' de arte y diseño floral en la que también se va a formar sobre las plantas autóctonas de la dehesa extremeña.

La actividad ha sido organizada por la Fundación CB y tendrá lugar en la sede de la organización de Montesinos, 22, desde las 19,00 hasta las 20,30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

El encuentro, explica la fundación en un comunicado, pretende introducir a los asistentes en el mundo de las flores y, en especial, dar a conocer las plantas nativas que crecen en la dehesa extremeña.

Los participantes podrán también explorar, de manera clara y práctica, los principios esenciales del arte floral, combinando teoría, inspiración y una demostración en directo.

Así, se darán a conocer las variedades a utilizar en cada época del año, cómo elegir flores frescas y cómo sacar el máximo partido a su belleza natural y duración, tanto las flores de tienda como las silvestres que nacen en el entorno natural.

También habrá lecciones sobre composición floral; en concreto, se darán algunas bases del equilibrio, la proporción, el color, el volumen y la textura para crear arreglos armoniosos, elegantes y con personalidad propia.

El taller ofrecerá claves para seleccionar los jarrones y recipientes adecuados según el tipo de flor y estilo decorativo, y algunas pautas para integrar los arreglos florales en diferentes espacios (salón, comedor, dormitorio o recibidor). y cómo jugar con la decoración para potenciar luz, ambiente y estilo.