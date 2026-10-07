La temporada de la Orquesta de Extremadura en Mérida incluye ocho conciertos que buscan atraer a nuevo público

Presentación de la programación de Orquesta de Extremadura en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Extremadura (OEx) ofrecerá esta temporada en Mérida ocho conciertos pensados para todos los públicos, tanto para el más aficionado a la música clásica como para aquellos que se acerquen por primera vez.

La temporada se abrirá en el Palacio de Congresos emeritense este viernes, día 9, con un concierto dirigido por Jaume Santonja y con la violinista Ana María Valderrama, y terminará el 28 de mayo. Además, se verá complementada por programas didácticos para escolares e incluirá, el 3 de enero, un concierto de Año Nuevo.

La programación ha sido presentada este miércoles por la directora gerente de la Orquesta de Extremadura, Hae Won Oh; el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, y el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez.

La directora gerente de la Orquesta de Extremadura, Hae Won Oh, ha sido la encargada de detallar los conciertos, que se abrirán este viernes, día 9, con el director invitado Jaume Santonja y con la participación de la violinista invitada Ana María Valderrama.

El 4 de diciembre destacará el debut con la orquesta de la directora finlandesa Anna-Maria Helsing junto al joven pianista español de proyección internacional Martín García García, mientras que el 2 de enero se celebrará el Concierto de Año Nuevo dirigido por Jhoanna Sierralta como directora invitada.

El cuarto concierto tendrá lugar el 15 de enero, dirigido por el director titular de la Orquesta de Extremadura, Roberto Forés, con la solista de flautín Jessica Crutzen. Forés volverá a dirigir la orquesta el 18 de marzo en el espectáculo 'Serenatas románticas'.

El 16 de abril regresará como director invitado Álvaro Albiach junto a la soprano Berna Perles, mientras que el 22 de abril la Orquesta de Extremadura se unirá al grupo vocal Furriores bajo la dirección del músico Raúl Miguel Rodríguez, con arreglos orquestales de Salvador Rojo y Miguel Sánchez Cuevas 'Tron'.

Asimismo, el 28 de mayo será el cierre del ciclo con el programa 'Capítulo final', dirigido por Roberto Forés, ha informado Hae Won Oh, quien ha añadido que las entradas se podrán adquirir de forma individual o mediante un abono al precio de 72 euros, aunque existe la posibilidad de descuentos.

Hae Won Oh ha destacado que la temporada recibe por título 'Relatos', denominación con la que se quiere aludir a las historias que construyen y señalan el camino de "aspiraciones y deseos comunes".

De esta forma, la Orquesta de Extremadura quiere ofrecer una amplia variedad de propuestas musicales para todos los públicos, tanto para el más aficionado a la música clásica como para nuevos públicos que se acerquen por primera vez a ella.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha reseñado que la cultura es uno de los hechos que más cohesionan la sociedad y es motivo de "excelencia", algo que representa la Orquesta de Extremadura.

Por su parte, el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, ha puesto en valor que la Orquesta de Extremadura es un instrumento de difusión cultural de "primer orden" que goza de una amplia trayectoria pero que todavía tiene recorrido de crecimiento y de proyección tanto dentro de Extremadura como fuera.

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