El tiempo de espera de la Ley de Dependencia en Extremadura se reduce en 81 días en los últimos dos años, hasta 257 días

Tiempo medio de espera de la ley de Dependencia en Extremadura y España - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tiempo de espera de la Ley de Dependencia en Extremadura, desde que se genera la solicitud hasta que se resuelve la prestación, se ha reducido en 81 días en los últimos dos años, hasta situarse en los 257 días de media.

De esta forma, los ciudadanos extremeños esperan 81 menos ahora respecto a cuando gobernaba el Gobierno socialista anterior, cuando el tiempo medio de espera alcanzaba los 338 días, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Además, estos 257 días de espera para acceder a una prestación de dependencia en Extremadura supone una cifra "notablemente inferior" a la media nacional, que alcanza ya los 349 días, según los datos difundidos por el Imserso a 30 de septiembre de 2025.

Según señala el Ejecutivo regional, estos resultados "reflejan una mejora considerable en la atención a la dependencia en Extremadura", de tal forma que los esfuerzos sostenidos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), desde julio de 2023, "marcan hitos destacables en el número de personas atendidas en la región", apunta.

Además de acortar los plazos, el sistema ha experimentado un "crecimiento sostenido" tanto en el número de beneficiarios como en el volumen de prestaciones concedidas, de tal forma que actualmente, Extremadura sigue aumentando el número de beneficiarios en 3.023, alcanzando un total de 37.473 personas.

En paralelo, desde la llegada del actual Gobierno del PP a la Junta de Extremadura, se han concedido 5.713 nuevas prestaciones, lo que asciende a un total de 44.763 prestaciones en la región.

Finalmente, destaca la Junta que estos resultados son "fruto del esfuerzo y trabajo continuo" de la Junta de Extremadura, que "sigue logrando objetivos importantes en la atención a la dependencia en la comunidad".