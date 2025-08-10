El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 10 de agosto de 2025

   MÉRIDA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 10 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que se mantendrán sin cambios o irán en ligero ascenso.

   En concreto, a lo largo de la jornada los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 20 grados de mínima y 40 de máxima, y en la de Cáceres entre 23 y 40 grados.

   Por su parte, el viento soplará variable, aunque predominando las componentes sur y oeste, flojo en general.

