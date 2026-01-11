El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 11 de enero de 2026

Archivo - Merida en un día con con nubes en el cielo. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 11, cielos poco nubosos, con nubes altas, que irán aumentando a intervalos nubosos al final de la jornada sin descartar alguna precipitación débil dispersa en el norte.

Del mismo modo, podrán registrarse nieblas que podrán ser densas y persistentes en los valles de los grandes ríos, así como heladas débiles en cotas altas del norte.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas ascenderán. De ese modo, los termómetros oscilarán entre los 2 y los 14 grados en Badajoz, así como entre los 2 y los 13 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables y flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.