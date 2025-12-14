El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 14 de diciembre de 2025

Archivo - Cielos con nubes. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 14, cielos poco nubosos así como temperaturas mínimas que experimentarán ligeros descensos.

Así, los termómetros que oscilarán entre los 9 y los 18 grados en Badajoz, así como entre los 8 y los 14 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán de componente este, flojos con algunos intervalos moderados, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.