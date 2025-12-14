El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 14 de diciembre de 2025

Archivo - Cielos con nubes. Imagen de archivo
Archivo - Cielos con nubes. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: domingo, 14 diciembre 2025 5:31
Seguir en

   MÉRIDA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 14, cielos poco nubosos así como temperaturas mínimas que experimentarán ligeros descensos.

    Así, los termómetros que oscilarán entre los 9 y los 18 grados en Badajoz, así como entre los 8 y los 14 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán de componente este, flojos con algunos intervalos moderados, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado