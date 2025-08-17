El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 17 de agosto de 2025

Archivo - Cielos despejados en la Plaza de España de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 17 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos, con alguna nubosidad de evolución.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas permanecerán sin cambios, de manera que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 22 grados de mínima y 43 de máxima, y en la de Cáceres entre 24 y 41 grados.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables y luego del oeste, flojos en general.