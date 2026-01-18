El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 18 de enero de 2026

Archivo - Cielo con nubes. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 18 de enero, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos que tenderán a poco nubosos, así como precipitaciones débiles dispersas que podrán ser localmente moderadas, más probables en la primera mitad del día.

Asimismo, se espera la formación de brumas y nieblas dispersas matinales, así como heladas débiles que podrán ser localmente moderadas en el norte montañoso y una cota de nieve que se situará por encima de los 800 metros.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o ascenderán levemente, de tal forma que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 2 grados de mínima y 11 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 0 y 9 grados.

Los vientos, por su parte, soplarán en la región flojos con algún intervalo de moderados y variables con predominio de componente norte.