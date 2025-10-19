El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 19 de octubre de 2025

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 19 de octubre, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos que aumentarán a nubosos de oeste a este.

Tampoco se descartan algunas precipitaciones que, en general, serán débiles y más probables cuanto más al noroeste de la región.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas permanecerán igual o descenderán levemente. Así, en Badajoz los termómetros oscilarán entre 15 grados de mínima y 29 de máxima y en Cáceres entre 15 y 26 grados.

Por su parte, los vientos soplarán del sur, flojos, aumentando por la tarde a moderados y del suroeste, según la predicción de la Aemet.